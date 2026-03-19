Ростехнадзор приостановил добычу в лаве «Распадской» в Кузбассе

Инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора протоколом о временном запрете деятельности от 17 марта приостановили выемку угля в лаве №4-6-41 шахты «Распадская» одноименного ПАО в связи с допущенным инцидентом. Как сообщил в своем телеграм-канале представитель ведомства Андрей Виль, в очистном забое «Распадской» произошел «вывал горной массы из кровли выработки с частичной деформацией крепления горной выработки».

Помимо этого, аналогичным протоколом от 12 марта были приостановлены работы по проведению и креплению подготовительного забоя ООО «Шахта "Алардинская"» (также предприятие «Распадской») за нарушение требований промбезопасности при бурении шпуров и при эксплуатации системы аэрогазового контроля. В этом случае было допущено тяжелое травмирование работника, материалы Ростехнадзора переданы в суд.

За нарушения требований промышленной безопасности приостановлена эксплуатация монорельсовых подвесных дорог в шахте «Чертинская-Коксовая» и в шахте им. С. Д. Тихова ООО «ММК-Уголь» — в первом случае на 30 суток решением суда, во втором случае суду еще предстоит рассмотреть дело. А на шахте «Костромовская» этой же компании Ростехнадзор приостановил работы в конвейерном наклонном стволе за пылевзрывоопасное состояние горной выработки и эксплуатацию ленточного конвейера с нарушением требований промбезопасности. Материалы переданы в суд.

Игорь Лавренков, Кемерово