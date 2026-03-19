МИД Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Камрана Абилова для передачи ноты протеста. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что поводом для этого послужило нарушение воздушного пространства Эстонии.

«Министерство иностранных дел только что вызвало временного поверенного в делах посольства России и передало ноту в связи с нарушением воздушного пространства», — сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По данным МИД Эстонии, нарушение произошло 18 марта вблизи острова Вайндлоо, где российский истребитель Су-30 вошел в воздушное пространство Эстонии и пробыл там в течение минуты. Господин Цахкна заявил, что «нарушение было пресечено подразделением ВВС Италии, и угрозы безопасности Эстонии не возникло».

В пресс-релизе на сайте МИД Эстонии отмечается, что это первый подобный случай в текущем году. В прошлом году эстонские власти также обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства страны. 19 сентября Эстония сообщила, что пролетевшие над Финским заливом три МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве 12 минут. Таллин задействовал четвертую статью устава НАТО, предусматривающую возможность консультаций с союзниками в случае возникновения угрозы безопасности. В России тогда назвали обвинения безосновательными.

