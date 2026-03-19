Суд отправил в СИЗО экс-главу тувинского Красного Креста

Суд Тувы водворил в СИЗО на два месяца бывшего главу регионального отделения Российского Красного Креста, в отношении которой расследуется уголовное дело о мошенничестве с землей. Об этом сегодня рассказали в прокуратуре Тувы. Ее представитель, участвовавший в заседании, поддержал ходатайство следствия о заключении подозреваемой под стражу. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Ирине Ондар.

Как писал «Ъ-Сибирь», по данным следствия, в 2012 году министерством земельных и имущественных отношений Тувы местному отделению Красного Креста был передан в аренду земельный участок площадью 20 тыс. кв. м в Кызыле. Предполагалось, что на нем возведут социальный объект. Однако, установили правоохранители, действующий тогда председатель отделения Красного Креста распределила участок между своими знакомыми. Согласно версии следствия, начиная с 2020 года на этой территории были незаконно построены 22 жилых дома. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы). Ущерб следствие оценило в 6,2 млн руб.

В мае 2025 года в Омске вынесли приговор бывшему главе реготделения Красного Креста Алексею Козоченко по делу о хищении пожертвований. Под предлогом оказания помощи погорельцам, беженцам из ДНР и ЛНР он, по версии следствия, присвоил 6,2 млн руб., поступившие от религиозной организации. За аферу со средствами благотворителей Алексею Козоченко назначили три года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

Илья Николаев