Под прикрытием благотворительности

В Омске сегодня вынесли приговор бывшему главе реготделения Красного Креста Алексею Козоченко по делу о хищении пожертвований. Под предлогом оказания помощи погорельцам, беженцам из ДНР и ЛНР он, по версии следствия, присвоил 6,2 млн руб., предоставленные религиозной организацией. За аферу со средствами благотворителей Алексею Козоченко назначили три года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. С обвинениями в свой адрес он не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшему главе омского отделения Красного Креста Алексею Козоченко предстоит возместить 6,2 млн руб. ущерба религиозной организации

Фото: Прокуратура Омской области Бывшему главе омского отделения Красного Креста Алексею Козоченко предстоит возместить 6,2 млн руб. ущерба религиозной организации

Фото: Прокуратура Омской области

Кировский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя регионального отделения «Российского Красного Креста» 32-летнего Алексея Козоченко, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы). Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Омской области.

Это уголовное дело было возбуждено в середине 2023 года следственным управлением УМВД России по Омской области. В его материалах указывается, что в 2022 году глава реготделения Красного Креста якобы перевел на свои личные банковские карты более 6,2 млн руб., поступившие от «Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» для помощи пострадавшим от пожаров и беженцам.

В своем запросе, отправленном в мае 2022 года благотворителям, он сообщил о наличие в регионе более 500 человек, пострадавших от пожаров, охвативших тогда регион, которые нуждаются в одеялах, подушках и постельных принадлежностях. В последующем Алексей Козоченко отправил в религиозную организацию фиктивный, по версии следствия, отчет о расходовании средств. В августе того же года, говорится в материалах дела, Алексей Козоченко запросил средства на поддержку 211 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик «для обеспечения минимальных условий достойной жизни на период их социальной адаптации».

«После хищения денежных средств обвиняемый сложил с себя полномочия председателя реготделения «Российского Красного Креста»,— рассказала официальный представитель прокуратуры Омской области Татьяна Булихова.

В декабре 2023 года Алексея Козоченко объявили в федеральный розыск. В феврале прошлого года полицейские разыскали его Санкт-Петербурге и доставили под конвоем в Омск. В целях возмещения ущерба были арестованы 28 банковских счетов Алексея Козоченко. Инкриминируемое ему преступления он отрицает и утверждает, что все деньги были использованы по назначению.

Доказательства, которые собрало следствие, убедили суд в виновности Алексея Козоченко. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре области, бывшему руководителю реготделения Красного Креста назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, его обязали возместить ущерб религиозной организации. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.

Константин Воронов