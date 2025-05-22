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Под прикрытием благотворительности

В Омске осудили экс-главу отделения Красного Креста за хищения пожертвований

В Омске сегодня вынесли приговор бывшему главе реготделения Красного Креста Алексею Козоченко по делу о хищении пожертвований. Под предлогом оказания помощи погорельцам, беженцам из ДНР и ЛНР он, по версии следствия, присвоил 6,2 млн руб., предоставленные религиозной организацией. За аферу со средствами благотворителей Алексею Козоченко назначили три года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. С обвинениями в свой адрес он не согласился.

Бывшему главе омского отделения Красного Креста Алексею Козоченко предстоит возместить 6,2 млн руб. ущерба религиозной организации

Бывшему главе омского отделения Красного Креста Алексею Козоченко предстоит возместить 6,2 млн руб. ущерба религиозной организации

Фото: Прокуратура Омской области

Бывшему главе омского отделения Красного Креста Алексею Козоченко предстоит возместить 6,2 млн руб. ущерба религиозной организации

Фото: Прокуратура Омской области

Кировский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя регионального отделения «Российского Красного Креста» 32-летнего Алексея Козоченко, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы). Об этом рассказали в объединенном пресс-центре судов Омской области.

Это уголовное дело было возбуждено в середине 2023 года следственным управлением УМВД России по Омской области. В его материалах указывается, что в 2022 году глава реготделения Красного Креста якобы перевел на свои личные банковские карты более 6,2 млн руб., поступившие от «Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» для помощи пострадавшим от пожаров и беженцам.

В своем запросе, отправленном в мае 2022 года благотворителям, он сообщил о наличие в регионе более 500 человек, пострадавших от пожаров, охвативших тогда регион, которые нуждаются в одеялах, подушках и постельных принадлежностях. В последующем Алексей Козоченко отправил в религиозную организацию фиктивный, по версии следствия, отчет о расходовании средств. В августе того же года, говорится в материалах дела, Алексей Козоченко запросил средства на поддержку 211 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик «для обеспечения минимальных условий достойной жизни на период их социальной адаптации».

«После хищения денежных средств обвиняемый сложил с себя полномочия председателя реготделения «Российского Красного Креста»,— рассказала официальный представитель прокуратуры Омской области Татьяна Булихова.

В декабре 2023 года Алексея Козоченко объявили в федеральный розыск. В феврале прошлого года полицейские разыскали его Санкт-Петербурге и доставили под конвоем в Омск. В целях возмещения ущерба были арестованы 28 банковских счетов Алексея Козоченко. Инкриминируемое ему преступления он отрицает и утверждает, что все деньги были использованы по назначению.

Доказательства, которые собрало следствие, убедили суд в виновности Алексея Козоченко. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре области, бывшему руководителю реготделения Красного Креста назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, его обязали возместить ущерб религиозной организации. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.

Константин Воронов

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