СКР возбудил дело после гибели выпавшей из окна девочки в Москве

В Москве умерла девочка, выпавшая из окна пятого этажа. СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в столичном управлении ведомства. Расследование обстоятельств поставила на контроль московская прокуратура.

ЧП произошло на улице Велозаводской. По предварительной информации, ребенок ненадолго остался без присмотра в комнате с открытым окном. После падения девочку госпитализировали, однако реанимационные мероприятия не помогли. По данным СМИ, погибшая — 2023 года рождения.

Никита Черненко