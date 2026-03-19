В Ростове жительницу Бердянска оштрафовали за призывы к насилию и экстремизм

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 56-летней жительнице Бердянска Татьяне Маливанченко по ч. 2 ст.ст. 205.2 и 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и оправдании терроризма). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Следствие установило, что в феврале 2024 года обвиняемая разместила в одном из каналов мессенджера Telegram комментарий с положительной оценкой физического устранения российских государственных служащих. Кроме того, Татьяна Маливанченко опубликовала призывы к совершению враждебных и насильственных действий, включая «запуск боевых ракет по Москве», с целью уничтожения людей по национальному признаку.

Суд назначил Маливанченко наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

