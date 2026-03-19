В состав воронежского совета Платоновской премии включили иногородних деятелей культуры

Правительство Воронежской области внесло изменения в состав совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Соответствующее постановление подписано 16 марта.

Из него исключена известная воронежская поэтесса Галина Умывакина. Вместо нее туда вошли исполняющий обязанности ректора Московского академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолий Любавин и исполняющий обязанности ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Галина Умывакина является членом Союза писателей СССР с 1986 года. Она окончила филологический факультет Воронежского государственного университета в 1969 году, затем — аспирантуру на кафедре советской литературы. В разные годы работала преподавателем Воронежской областной заочной средней школы, а также подготовительного отделения Воронежского технологического института. С 1986 года занимается профессиональной литературной деятельностью. С 1991 года возглавляет Воронежское отделение Союза российских писателей. Публикуется с 1966 года, ее произведения выходили в коллективных сборниках и литературных журналах, включая «Знамя», «Наш современник» и «Подъем».

Анатолий Любавин — народный художник РФ, действительный член и член президиума Российской академии художеств, профессор. Родился в 1956 году в подмосковном Подольске. Проходил стажировку в творческих мастерских Академии художеств СССР под руководством народного художника СССР Олега Верейского. В 1983 году принят в Союз художников СССР. В 1998–2004 годах преподавал в Московском государственном текстильном университете имени А. Н. Косыгина, с 2004 года — в Московском академическом художественном институте имени В. И. Сурикова.

Евгений Князев — народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, профессор кафедры мастерства актера. Родился в 1955 году в городе Щекино Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт в 1978 году и Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в 1982 году.