Число мест в отелях и санаториях Кисловодска превысило 19,7 тысячи

За год число мест в гостиницах, пансионатах и санаториях Кисловодска превысило 19,7 тыс. Это на 5% больше, чем в 2024 году, сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Такая динамика обусловлена легализацией уже работающего фонда.

«В 2023 году в регионе было чуть больше 17 тыс. койко-мест, а по итогам 2025 года — уже более 19,7 тыс. мест. За три года рост составил более 13%»,— добавил глава города.

Евгений Моисеев также подчеркнул, что идет работа по выводу из тени гостевых домов, которые работают уже достаточно давно. За прошлый год выявили 66 таких объектов.

Мария Хоперская