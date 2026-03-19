Европейский рынок слияний и поглощений в начале 2026 года вырос на 40%

Объем слияний и поглощений (M&A) увеличился в Европе на 40% в первые два с половиной месяца 2026 года, достигнув $234 млрд. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic. Это лучший показатель за этот период с 2018 года.

При этом аналитики считают, что из-за войны в Иране дальнейший рост M&A может замедлиться. «Геополитика теперь находится на верхних строчках в повестке дня корпораций»,— отметил операционный директор по глобальным M&A американского банка Goldman Sachs Дэвид Дубнер. По его словам, ключевым является вопрос о том, будет ли нынешняя неопределенность краткосрочной или затянется.

При этом мировой рынок M&A показал себя в первые месяцы 2026 года не так хорошо, как европейский: по оценке Bloomberg, его объем снизился на 3% в годовом выражении, до $605 млрд. По мнению Нимеша Хирои, содиректора подразделения по M&A в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Goldman Sachs, многие компании не могут себе позволить пережидать очередную волну нестабильности. «Если вы будете ждать идеальных условий, вам будет сложно заключить сделку»,— отметил он. Goldman Sachs прогнозирует, что объем M&A в 2026 году покажет небольшой рост в сравнении с прошлым годом и достигнет $3,8 трлн.

Яна Рождественская