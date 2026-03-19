Песков оценил угрозу от ударов ВСУ по компрессорным станциям в России

Российские военнослужащие делают все возможное для отражения ударов ВСУ по компрессорным станциям в Краснодарском крае, которые обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, атаки на эти объекты продолжают усиливаться, также растет количество сбитых над ними БПЛА. «Это угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов»,— сказал представитель президента.

«Газпром» уже трижды сообщал об уничтожении беспилотников в районе компрессорных станций «Казачья», «Русская» и «Береговая». Сегодня компания заявила об «эскалации атак». По КС «Русская» пытались ударить 22 БПЛА, по «Казачьей» — тремя, по «Береговой» — одним. Турецкую сторону о возможных атаках на инфраструктуру трубопроводов также предупредили.