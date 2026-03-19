«РИА Новости»: Турция изучает информацию об атаках на газопроводы в Черном море

Турецкая сторона изучает информацию об атаках на инфраструктуру «Турецкого потока». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Изучаем информацию»,— сказал собеседник агентства.

19 марта «Газпром» сообщил о новых атаках на инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков. По данным корпорации, удары участились еще с 17 марта. Целью атак выступают объекты критически важной инфраструктуры, которая обеспечивает экспортные поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». По компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 БПЛА, по «Казачьей» — тремя, по «Береговой» — одним. Все атаки удалось отразить, объекты «Газпрома» не повреждены, заверили в пресс-службе.

11 марта «Газпром» также сообщал об атаках на КС «Русская», «Береговая» и «Казачья». На следующий день в компании заявили об отражении воздушной атаки на «Русскую» и «Береговую».

«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. В феврале на заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин говорил о возможной подготовке подрыва этих трубопроводов.

Анастасия Домбицкая