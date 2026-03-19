Свердловская область закупит 132 автобуса в лизинг

Министерство транспорта России в рамках программы обновления общественного транспорта одобрило заявку Свердловской области на приобретение в лизинг 132 автобусов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер.

Три автобуса закупят для Краснотурьинска, по шесть — для Верхней Пышмы и Каменска-Уральского, еще 12 получит Ревда. Больше всего автобусов приобретут для Екатеринбурга — столица региона купит 105 машин. При этом по той же программе власти Среднего Урала собираются закупить еще 20 автобусов для города — в данный момент готовятся соглашения с Минпромторгом РФ. В рамках этих соглашений также планируется приобрести в лизинг две машины для Богдановича и 11 — для Полевского.

«Обновление парка общественного транспорта — задача, которая актуальна всегда. В Свердловской области только за последние пять лет регионом приобретен 741 автобус. Это позволило полностью обновить муниципальные автобусные парки в некоторых муниципальных образованиях, например в Талице, Ирбите, Нижнем Тагиле. В этом году на городские маршруты Среднего Урала выйдут не менее 220 новых автобусов»,— добавил Денис Паслер.

В прошлом году три города Свердловской области получили 209 новых автобусов, которые были закуплены по льготному лизингу — Екатеринбург, Нижний Тагил и Асбест. Транспортные предприятия заключали лизинговые соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией.

Ирина Пичурина