Футболка с подписью Хабиба Нурмагомедова ушла с аукциона за 500 тысяч рублей

Футболку с подписями экс-чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и чемпиона UFC Ислама Махачева продали на благотворительном аукционе. Лот ушел за 500 тыс. руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу некоммерческого благотворительного российского приложения Tooba.

В ходе аукциона начальную ставку поднимали 30 раз. Аукцион проходил с 12 по 18 марта.

Ранее футболку с подписями спортсменов UFC выкупили на аналогичном аукционе в 2024 году. Тогда лот ушел с молотка за 1 млн руб. Средства от продажи также пошли на благотворительность.

