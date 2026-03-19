«Все внимание сосредоточено на Иране, но президент США взялся и за Кубу»

Властям Кубы удалось справиться с масштабным отключением электричества, из-за которого остров несколько дней назад практически полностью погрузился во тьму. Теперь обозреватели пытаются понять, насколько правительству удалось стабилизировать ситуацию и какими могут быть новые действия США. Тем временем Россия и Китай оказывают Кубе помощь, предоставляя топливо и развивая солнечную энергетику.

Der Tagesspiegel (Берлин, Германия) Последует ли за Ираном и Венесуэлой Куба? Люди страдают, а у Трампа нет конкретных планов. Все внимание сосредоточено на Иране, но президент США теперь взялся и за Кубу. Чего он хочет, в этом случае еще менее ясно, чем в других конфликтах. 10 млн человек остаются без электричества часами и даже днями. Перед их дверями накапливаются горы мусора. Из-за нехватки бензина мусор практически невозможно вывозить. Взрослые не могут добраться до работы, дети — до школы. В центрах распределения продовольствия пустые полки, и, по данным неправительственных организаций, у многих нет возможности есть три раза в день.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Угрозы Трампа «взять» Кубу указывают на растущее давление со стороны США, в то время как остров борется с энергетическим кризисом Всего через несколько часов после того, как на всей Кубе пропало электричество, Дональд Трамп намекнул на то, что правителей острова ожидает еще более темное будущее. Нехватка горючего на острове усугубила волны отключений электроэнергии. Архаичная энергосистема Кубы регулярно переживала сбои на отдельных участках с октября 2024 года, а за последние четыре месяца было уже три блэкаута в национальных масштабах, что ударило и по системе подачи воды. В минувшие выходные перебои с электричеством спровоцировали яростные протесты, что довольно редкое явление на Кубе. Звучащие из Вашингтона комментарии позволяют думать, что терпение Трампа на исходе, и кубинцы задаются вопросом, справится ли государство и на этот раз с восстановлением энергосистемы.

Fox News (Нью-Йорк, США) Россия поставляет топливо на Кубу, используя тактику «подмены данных» и бросая вызов эмбарго Трампа Согласно сообщениям морских экспертов, Россия тайно поставляет нефть на Кубу, используя обманные методы транспортировки, чтобы обойти санкции США. Одна из предполагаемых поставок произошла на фоне самого серьезного энергетического кризиса на Кубе и накануне обрушения энергосистемы 16 марта, в результате которого около 10 млн человек остались без электричества. Президент Дональд Трамп предупредил, что страны, поставляющие нефть на Кубу, могут столкнуться с введением новых пошлин. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил эти меры как «экономическую войну» и пообещал продолжить сопротивление.

South China Morning Post (Гонконг, Китай) Китай поможет Кубе с солнечной энергией в условиях американской нефтяной блокады и полного отключения электричества Китай предложил солнечную энергию Кубе, своему давнему союзнику, оставшемуся без электроэнергии в условиях нефтяного эмбарго со стороны США. Это демонстрация силы китайской возобновляемой энергетики и доказательство экономического влияния Пекина в Латинской Америке. Посол Китая на Кубе Хуа Синь заявил: «Китай всегда придерживался позиции, что Латинская Америка и Карибский бассейн — одна большая семья суверенных, независимых государств, и они ни в коей мере не могут быть задним двором какой-то другой страны». Посол заверил, что Пекин «усилит поддержку Гаваны» с помощью проектов новой энергетики с упором на строительство мощностей для производства солнечной энергии. Жертвователи из Китая уже передали 5 тыс. комплектов для выработки солнечной энергии, которые будут установлены на трех кубинских клиниках и доме престарелых.

The Washington Post (Вашингтон, США) Трамп перекрыл поставки нефти на Кубу. Китай вмешивается, развивая солнечную энергетику Пока Соединенные Штаты вводят нефтяную блокаду против карибского острова, создавая самый серьезный энергетический кризис за последние десятилетия, Китай помогает Кубе в гонке за освоение возобновляемой солнечной энергии. Одна из причин столь быстрого развития солнечной энергетики на Кубе заключается в том, что китайские компании не только производят и экспортируют солнечное оборудование, но и содействуют его установке, напрямую работая на Кубе над строительством солнечных электростанций. Это отличается от других стран, которые массово внедрили китайские технологии чистой энергии, например Пакистан. Там потребителями в основном являются отдельные домохозяйства и предприятия, которые покупают и устанавливают панели на крышах домов. Тем не менее солнечная энергия далека от удовлетворения энергетических потребностей Кубы. Согласно официальным данным, еще в начале 2024 года ископаемое топливо обеспечивало до 95% энергетического баланса Кубы.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик