Футболист «Галатасарая» Ланг лишился части пальца во время матча Лиги чемпионов

Нидерландскому полузащитнику турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ноа Лангу отрезало часть большого пальца правой руки во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Стамбульская команда подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с травмой игрока.

На 76-й минуте игры Ноа Ланг вышел на замену. Голландец врезался в рекламный щит и порезал о него палец. Игрок покинул поле на носилках. Пресс-служба «Галатасарая» сообщила, что в ближайшее время он перенесет операцию в Ливерпуле.

Ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. По сумме двух матчей (0:1, 4:0) английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против французского ПСЖ.

Генеральный директор «Галатасарая» Эрай Язган сказал, что клуб обратился в UEFA с иском о компенсации. «Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет — здоровье наших игроков. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле»,— приводит его слова HT Spor.

26-летний Ноа Ланг выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В составе стамбульской команды полузащитник провел 11 матчей, в которых забил два гола.

Таисия Орлова