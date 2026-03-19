Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
Футболист «Галатасарая» Ланг лишился части пальца во время матча Лиги чемпионов

Нидерландскому полузащитнику турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ноа Лангу отрезало часть большого пальца правой руки во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Стамбульская команда подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в связи с травмой игрока.

На 76-й минуте игры Ноа Ланг вышел на замену. Голландец врезался в рекламный щит и порезал о него палец. Игрок покинул поле на носилках. Пресс-служба «Галатасарая» сообщила, что в ближайшее время он перенесет операцию в Ливерпуле.

Ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. По сумме двух матчей (0:1, 4:0) английский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет против французского ПСЖ.

Генеральный директор «Галатасарая» Эрай Язган сказал, что клуб обратился в UEFA с иском о компенсации. «Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет — здоровье наших игроков. Мы также будем преследовать виновных в халатности в этом деле»,— приводит его слова HT Spor.

26-летний Ноа Ланг выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В составе стамбульской команды полузащитник провел 11 матчей, в которых забил два гола.

Таисия Орлова

