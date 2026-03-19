Глава СК РФ потребовал доклад о деле фермера в Ставрополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя регионального управления СК Александра Перепелицына по публикации о противоправных действиях против фермера в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.

Фермер продал покупателю часть базы и 20 гектаров земли, оставил ему технику на временное хранение, но при попытке вернуть имущество столкнулся с отказом и угрозами. Публикация указывает на многочисленные нарушения в расследовании уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), а также на возможную причастность сотрудников правоохранительных органов к пособничеству преступнику.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Перепелицыну А.А. доложить о ходе и предварительных результатах проверки по изложенной информации, дав правовую оценку указанным в публикации фактам, в том числе о причастности к происходящему сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, поручено доложить о решении, принятом надзорным органом», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы СК по Ставропольскому краю подали ходатайство в надзорный орган о передаче дела в свое производство. Региональное управление СК уже организовало проверку доводов публикации. Александр Бастрыкин поручил Александру Перепелицыну доложить о ходе проверки, дать правовую оценку фактам, включая роль силовиков, и сообщить решение прокуратуры.

Станислав Маслаков