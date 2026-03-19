В Ярославле протестируют отслеживание автобусов через Bluetooth-метки

В Ярославле готовятся к внедрению системы отслеживания автобусов через Bluetooth-метки на остановках. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Bluetooth-метки уже установлены на всех остановках Ярославля, проведены предварительные испытания. В ближайшее время оборудование появится в салонах автобусов на двух маршрутах. Тестирование планируем завершить до конца марта»,— написал Михаил Евраев.

Он добавил, что в случае эффективности опыт будет масштабирован. Необходимость внедрения новой системы губернатор объяснил сбоями в работе спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, что влияет на отображение транспорта на карте в реальном времени. В случае с Bluetooth-метками движение автобусов будет отслеживаться даже при нестабильной работе интернета и навигации.

Алла Чижова