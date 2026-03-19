Петербургская биржа и Мосбиржа запустят торговлю фьючерсами на бензин и ДТ

Петербургская и Московская биржи планируют запустить совместный проект по торговле расчетными фьючерсами на топливо. Об этом сообщил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев на форуме «Биржевой товарный рынок-2026».

Фьючерсные контракты будут запущены на 92-й и 95-й бензин, а также на дизельное топливо. Соглашение о создании производных фининструментов на индикаторы Петербургской биржи, которые будут обращаться на Мосбирже (MOEX: MOEX), планируется подписать в рамках текущего форума.

«Впервые две крупнейшие биржи нашей страны делают подобный совместный проект... Мы только начинаем с этих продуктов, дальше их будет больше», — сказал господин Артемьев (цитата по «Интерфакс»).

В конце февраля 2025 года Петербургская биржа запустила торги двумя расчетными фьючерсами на бензин, что не предполагает поставки физического топлива. Частным инвесторам стали доступны сделки с контрактами, базовыми активами для которых являются бензин марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на местах производства в европейской части России. Теперь Петербургская биржа будет передавать индикаторы на топливо Мосбирже. Это позволит открывать позиции на ликвидные продукты топливно-энергетического комплекса.