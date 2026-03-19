Выращенные в лаборатории мини-мозги научились решать задачки. Речь об органоидах — функциональных 3D-моделях в миниатюре, созданных из стволовых клеток и имитирующих настоящие органы. Они помогают исследователям изучать развитие мозга, моделировать неврологические заболевания и тестировать лекарства до клинических испытаний на людях.

Первые мини-мозги вырастили еще в 2013 году в Австрии. И теперь ученые, в том числе российские, продолжают прокачивать их способности. А вот последние достижения исследователей из Калифорнии. Они научили эти создания методом проб и ошибок справляться с тестом CartPole («шест на тележке»). Это классическая задача, которую используют в робототехнике и искусственном интеллекте, а теперь и в когнитивной науке. Цель игры — предотвратить падение шеста, меняя скорость тележки. Человек справился бы с этим рефлекторно.

Изначально органоиды справлялись ужасно — успешных результатов было меньше 5%. После того, как ученые стали давать подсказки с помощью электрических сигналов, вероятность успеха выросла до 46%. Самое интересное здесь даже не результат, а то, что исследование говорит о природе мозга. Ученые годами спорили, способен ли этот орган на сложные вычисления сам по себе или ему обязательно нужна вся система организма (с гормонами и сенсорами). Если даже крошечный органоид в чашке Петри может учиться, значит, наш мозг — не просто пассивный получатель сигналов от тела, а мощная вычислительная машина, которую можно и нужно тренировать.

Анна Кулецкая