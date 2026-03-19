Крымчанин получил 18 лет за «слив» военного объекта в Форосе

Верховный суд Крыма отправил местного жителя на 18 лет в колонию строгого режима по делу о передаче украинской разведке информации о военном объекте в Форосе. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку в материалах есть сведения, которые составляют государственную тайну. Имя фигуранта также не разглашается.

Крымчанина задержали сотрудники ФСБ в Симферополе, по месту жительства. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо реального срока, ему назначили год и девять месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Джанкоя к 20 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам секретной информации о Минобороны России и Росгвардии.

Александр Дремлюгин, Симферополь