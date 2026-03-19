Курорт «Мамисон» в Северной Осетии принял более 65 тысяч туристов за первый год

Всесезонный горнолыжный курорт «Мамисон» в Республике Северная Осетия – Алания за первый год работы принял более 65 тыс. туристов, сообщили представители Министерства экономического развития Российской Федерации и института развития «Кавказ.РФ».

Проект реализуется «Кавказ.РФ» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и является одним из ключевых туристических кластеров СевероКавказского федерального округа. Открытие курорта 14 марта 2025 года стало заметным событием для внутреннего туризма и сигналом к дальнейшему масштабированию рекреационной инфраструктуры макрорегиона.

Сегодня «Мамисон» включает около 19 км горнолыжных трасс зимой и порядка 15 км видовых экотроп летом, а также две действующие канатные дороги и современную инфраструктуру размещения, где предусмотрено около 200 мест для проживания. Летом курорт позиционируется как площадка для экологического, событийного и активного туризма, а зимой — как центр горнолыжного отдыха для новичков и опытных гостей. В первые 12 месяцев работы здесь прошли культурные фестивали, спортивные соревнования и промомероприятия, что позволило поддерживать устойчивую загрузку объекта в течение всего года.

Уже в 2025 году курорт принял около 40 тыс. туристов, а по итогам первого полноценного календарного года работы — более 65 тыс. человек, что говорит о растущем интересе как к региону, так и к новому бренду «Мамисон». При этом в январе 2026 года курорт зафиксировал турпоток в 10 тыс. гостей, что подтверждает высокую сезонную востребованность объекта. Власти и институт развития отмечают, что такая динамика создает базу для дальнейшего привлечения частных инвестиций и увеличения занятости местного населения.

В ближайшие годы планируется существенно расширить зону катания и канатную инфраструктуру: до 2031 года «Кавказ.РФ» намерен увеличить протяженность трасс до 42 км и довести число канатных дорог до пяти, а также построить три новых линии с выходом на высоту до 3300 м. В рамках развития намерены создать вторую учебную зону с сноупарком и двумя бугельными подъемниками, а также удвоить площадь искусственного оснежения, доведя долю оснащенных трасс почти до половины от общей протяженности. По оценкам института, к 2030–2031 годам курорт сможет принимать до 300–350 тыс. гостей в год и обеспечивать свыше 3 тыс. мест размещения.

Станислав Маслаков