О религиозном факторе в военных операциях США в Афганистане и Иране

Религиозный фактор играл роль и в военных кампаниях США в Афганистане и Ираке. Через неделю после терактов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш-младший назвал готовящуюся в Афганистане операцию «крестовым походом». В мусульманских странах это вызвало крайне негативную реакцию: там слова президента сочли отсылкой к эпохе религиозных войн. Госсекретарь США Колин Пауэлл и сам президент поспешили заверить, что речь идет о борьбе с терроризмом, а не с исламом. Позже в интервью BBC палестинский политик Набиль Шаат рассказывал о встрече с Джорджем Бушем в 2003 году: по его словам, президент тогда говорил о том, что «руководствуется миссией от Бога», и получил указание «сражаться с террористами в Афганистане» и «покончить с тиранией в Ираке». В Белом доме достоверность цитаты не подтверждали.

Внутри США эту линию поддерживали христианские консерваторы и произраильские организации. Политологи Джон Миршаймер и Стивен Уолт в книге «Израильское лобби и внешняя политика США» (2007) описали, как эти группы влияли на принятие внешнеполитических решений. Для части христианских сионистов поддержка Израиля и военные операции против мусульманских стран, включая вторжение в Ирак, были связаны с религиозными представлениями об исполнении библейских пророчеств, необходимых для приближения Второго пришествия. Писатель Норман Мейлер в эссе «Почему мы воюем?» (2003) обращал внимание на использование администрацией США риторики, отсылающей к апокалиптическим образам, а также на трактовку роли США как «Нового Иерусалима».

Анна Пестерева