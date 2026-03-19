РКН опроверг публикацию Forbes о трудностях с блокировкой интернет-ресурсов

Роскомнадзор заявил изданию «Подъем», что данные о неспособности ведомства справляться с объемом блокировок в российском сегменте интернета не соответствуют действительности. Причины, по которым ранее заблокированные ресурсы периодически становятся доступными, в ведомстве не уточнили.

Forbes со ссылкой на источники среди операторов связи писал, что часть сервисов иногда вновь открывается для российских пользователей. В частности, временно возвращался доступ к WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), а на отдельных подсетях — к YouTube.

Собеседники издания связывают это с ограничениями пропускной способности технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). При перегрузке оборудования может включаться режим bypass, при котором трафик проходит без фильтрации, что ненадолго открывает доступ к заблокированным ресурсам.