Forbes: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками в интернете

Роскомнадзор (РКН) больше не может в полном объеме блокировать интернет-ресурсы. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов фиксированной связи.

Заблокированные РКН сервисы периодически становятся доступными, указал собеседник. В частности, появился доступ к мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отмечают корреспонденты издания. Кроме того, у некоторых операторов на отдельных подсетях IP-адресов заработал YouTube, пишет Forbes.

«Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идет из разных каналов — и от операторов, и от пользователей»,— заявил собеседник издания. По мнению источника в магистральном операторе, у РКН не хватает пропускной способности для обработки всего трафика Рунета. Он отметил, что пропускная способность ТСПУ ограничена.

У ТСПУ, которые Роскомнадзор самостоятельно устанавливает на сетях оператора и обслуживает, есть режим bypass, рассказал источник Forbes. Если система не справляется с обработкой трафика, его можно пустить без фильтрации, объяснил он. По словам собеседника издания, сейчас РКН использует около 2,5 млн правил фильтрации, и, когда узлы ТСПУ не справляются с трафиком, они включают режим bypass, благодаря чему заблокированные ресурсы на время вновь становятся доступными.

С 9 по 15 марта в России доля неудачных запросов к доменам Telegram выросла до 79,4%, на 47 процентных пунктов. При этом доля запросов к Telegram с ошибками разнится в зависимости от регионов, выяснил «Ъ». По мнению собеседника газеты на IT-рынке, неравномерность блокировки связана с особенностями работы ТСПУ: у каждого из узлов фильтрации своя мощность, и при числе правил фильтрации в 2,5 млн не все они справляются с этим одинаково успешно.

