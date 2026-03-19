Петербуржцы прошедшей зимой на 20% реже парковались во дворах с нарушениями

С декабря по февраль в Санкт-Петербурге выписали 5300 штрафов за нарушения правил парковки во дворах. Это на 20% меньше, чем за прошлогоднюю зиму, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Чаще всего нарушители парковались на газонах — 4300 случаев. Показатель на 300 фактов отстает от сезона 2024-2025 годов. Автомобилисты этой зимой в 2,5 раза реже перекрывали проход к зданиям. Сократилось также число парковок у контейнерных площадок — в 1,5 раза.

В Петербурге запущены автомобили с комплексами на борту для контроля за парковками во дворах. Для этого составили 18 маршрутов.

