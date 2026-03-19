Reuters: вице-президент США посетит Венгрию для поддержки Орбана перед выборами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс собирается с визитом в Венгрию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, целью поездки является демонстрация поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана.

По словам источников, точные сроки визита чиновника неизвестны. Reuters также сообщает, что планы могут измениться в связи с военной операцией США в Иране.

В феврале Венгрию посетил с визитом глава Госдепа Марко Рубио. Тогда госсекретарь США и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение о сотрудничестве в атомной промышленности. Документ предусматривает развитие мирного атома и расширение энергетического взаимодействия.

12 апреля в Венгрии назначены парламентские выборы. Оппозиция лидирует в опросах общественного мнения, опережая партию власти более чем на 10%. За четыре недели до выборов в Будапеште прошли два параллельных митинга: один — в поддержку премьер-министра Виктора Орбана, другой — лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Анастасия Домбицкая