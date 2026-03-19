Концерн «Калашников» изготовил партию «КУБ-Э» для заказчика на экспорт

Оборонный концерн «Калашников» изготовил партию управляемых боеприпасов «КУБ-Э» по экспортному контракту для зарубежного заказчика. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Важно отметить, производственные мощности концерна позволяют полностью закрывать все потребности отечественных заказчиков в данном боеприпасе и осуществлять поставки “КУБ-Э” на экспорт без ущерба контрактам, заключенным внутри страны»,— говорится в сообщении.

«КУБ-Э» предназначен для поражения небронированных одиночных и групповых наземных объектов. Может применяться как в дневное, так и в ночное время при порывах ветра до 10 м/с на высоте 150-1000 м. Радиус действия комплекса — до 25 км. Скорость полета составляет до 130 км/ч. Тип боевой части комплекса — осколочно-фугасная.

Напомним, концерн отгрузил госзаказчику первую в этом году партию зенитных управляемых ракет 9М333, применяемых ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями в зоне СВО.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.