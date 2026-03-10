Концерн «Калашников» отгрузил первую в этом году партию зенитных ракет 9М333

Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 государственному заказчику. Как сообщает пресс-служба предприятия, ЗУР применяется зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями, используемыми в зоне спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Концерн “Калашников” серийно производит изделие с 2020 года. ЗУР 9М333 отлично зарекомендовала себя в ходе СВО, о чем свидетельствует рост государственных контрактов на 2026 год»,— говорится в сообщении.

ЗУР 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) и крылатых ракет. Наклонная дальность поражения целей — от 800 до 5000 м. Средняя скорость полета ракеты массой 41 кг — 550 м/с. Высота полета поражаемых целей — до 3,5 км.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.