Омбудсмен в Республике Алтай отметил рост числа обращений по тематике СВО

Доля обращений по тематике СВО в общем количестве обращений к уполномоченному по правам человека в Республике Алтай в 2025 году превысила 50%. Данные приведены в докладе республиканского омбудсмена Семена Шефера, представленном 19 марта госсобранию — эл курултаю.

Всего уполномоченный в прошлом году получил 1,18 тыс. обращений. Из них к тематике СВО имели отношение 645, или 55%. Это значительно больше, чем в 2024-м, как в абсолютном, так и относительном выражении (465 или 35,2%). «Наибольшей частью указанных обращений являлись заявления граждан с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения и возвращении из украинского плена своих родственников — участников специальной военной операции. Так, из поступивших 310 письменных обращений 260 содержали данные вопросы»,— говорится в документе.

Как писал «Ъ-Сибирь», рост числа обращений по тематике СВО по итогам прошлого года отмечают омбудсмены и в ряде других сибирских регионов.

