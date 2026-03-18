Число обращений к омбудсмену Алтайского края по тематике СВО выросло на 20%

В 2025 году уполномоченному по защите прав человека в Алтайском крае Антону Васильеву поступило 2,35 тыс. обращений. Это на 96 больше, чем годом ранее, следует из доклада омбудсмена законодательному собранию региона.

28% обращений пришло от участников СВО и членов их семей. Они стали самой многочисленной категорией среди авторов обращений. «За год таких обращений стало больше на 20%. В основном это связано с активным участием уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в розыске и возвращении домой из плена военнослужащих»,— отмечается в докладе.

Планируется, что господин Васильев выступит с отчетом о работе в 2025 году на сессии законодательного собрания 26 марта.

Как писал «Ъ-Сибирь», томский омбудсмен Елена Карташова получила в прошлом году более тысячи обращений по тематике СВО. Рост по сравнению с 2024-м составил 48,3%.

Валерий Лавский