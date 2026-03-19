Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал европейцев выработать стратегию для переговоров с Россией. С таким предложением он выступил перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе. Ведение переговоров с Россией не отменяет поддержки Украины, добавил господин де Вевер.

«Мы решительно выступаем за введение 20-го пакета санкций против России. Это очень важно для нас, включая меры в отношении нефти и газа,— сказал бельгийский премьер.— Поэтому мы должны продолжать стопроцентную поддержку Украины, стопроцентное давление на Россию и переговоры».

«У нас должна быть стратегия ведения переговоров. Не должно быть намерения продолжать эту войну годами, приносить в жертву множество жизней украинцев, а затем, в конце концов, все равно приступить к переговорам»,— пояснил господин де Вевер.

Ранее Барт де Вевер призвал власти ЕС получить мандат от стран-членов на ведение переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он предупредил, что в случае отсутствия Европы за столом переговоров велика вероятность заключения сделки, которая не будет выгодна для сообщества. Комментируя предложение бельгийского премьера, официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла к выводу, что «здравомыслие существует».

Анастасия Домбицкая