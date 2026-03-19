На Ставрополье суд обязал СФР доплатить пенсию считавшемуся умершим инвалиду

Кочубеевский районный суд обязал отделение Социального фонда России выплатить пенсию по инвалидности мужчине, который шесть лет числился умершим в базах МВД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Житель региона, родившийся в Гудермесе (Чеченская Республика) в 1967 году, обратился в суд с требованием установить факт его проживания в России и взыскать невыплаченную социальную пенсию по инвалидности с ноября 2023 по сентябрь 2025 года. По словам истца, с января 2019 по май 2025 года мужчина ошибочно числился мертвым в базах МВД России. Только решение суда о признании недействительным медицинского свидетельства о смерти и аннулировании соответствующей записи позволило исправить ситуацию.

Суд признал, что истец действительно находился на территории России в указанный период и был лишен законной социальной пенсии по не зависящим от него обстоятельствам. Исковые требования удовлетворены полностью, однако решение суда пока не вступило в силу.

Константин Соловьев