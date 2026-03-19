Китайские инвестиции в «Один пояс — один путь» достигли рекордных $214 млрд

Инвестиции Китая в проект «Один пояс — один путь» достигли в 2025 году рекордных $213,5 млрд в первую очередь за счет сделок в энергетической сфере. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на подсчеты Института Азии при австралийской Бизнес-школе Гриффита и китайского Университета Фудань. По их оценке, в прошлом году инвестиции были максимальными с момента запуска проекта «Один пояс — один путь» в 2013-м.

По подсчетам исследователей, более 40% всех инвестиций — $93,9 млрд — были направлены в различные энергетические проекты. Инвестиции в нефтегазовые проекты в 2025 году утроились, достигнув $71,5 млрд. Как пишет Nikkei, это отражает стремление КНР диверсифицировать поставки энергоносителей. В условиях войны в Иране и нарушений поставок нефти с Ближнего Востока Китай, скорее всего, продолжит развивать новые направления. В частности, китайские компании активно инвестируют в нефтегазовые проекты в Южной Азии — так, Sinopec вложила $3,7 млрд в строительство нефтеперерабатывающего завода на Шри-Ланке. Инвестиции в возобновляемые источники энергии также оказались рекордными и достигли $18 млрд.

