Систему «умный город» планируют запустить в Альметьевске и Челнах

До конца этого года в Альметьевске и Набережных Челнах планируют запустить систему «умный город», сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Фото: Пресс-служба главы Нижнекамского района Радмира Беляева

Сегодня в Нижнекамске открыли ситуационный центр «Умный город» — единую систему мониторинга, которая в режиме реального времени получает данные от видеокамер, домофонов и платформы «Цифровой Нижнекамск».

Система объединяет информацию по ключевым направлениям, включая здравоохранение, образование, транспорт, жилищную сферу и инвестиционные проекты.

На данный момент такая система действует в Казани и Нижнекамске.

Анна Кайдалова