В Нижнекамске открыли ситуационный центр «Умный город». Он стал частью Информационного центра Нижнекамска и представляет собой единую систему мониторинга, получающую данные в режиме реального времени от видеокамер, домофонов и платформы «Цифровой Нижнекамск», сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске открыли ситуационный центр «Умный город»

Фото: Пресс-служба главы Нижнекамского района Радмира Беляева

Фото: Пресс-служба главы Нижнекамского района Радмира Беляева

Система объединяет информацию в сфере здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и инвестиционных проектов.

Как отметил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, подобная практика введена только в Казани и Нижнекамске.

Данные выводятся на интерактивные панели, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. Также внедрен бот, который ежедневно направляет руководству сводку по основным показателям.

На открытии представили мобильное приложение, которое должно объединить городские услуги на одной платформе, и платформу, которая интегрирует коммунальные службы и должна обрабатывать обращения жителей.

Отметили также развитие транспортных сервисов: в городе уже внедрены цифровые табло с данными о движении транспорта, а также планируется запуск онлайн-оплаты проезда.

Анна Кайдалова