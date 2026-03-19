Шайба Грицюка помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

«Нью-Джерси Девилс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Нико Хишер, российский форвард Арсений Грицюк, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз и Йеспер Братт. У проигравших отличились российский защитник Владислав Гавриков, Мика Зибанежад и Конор Шири.

В других матчах дня «Каролина Харрикейнс» дома победил «Питсбург Пингвинс» — 6:5. Результативной передачей отличился нападающий Евгений Малкин.

«Филадельфия Флайерс» на своем льду в овертайме переиграл «Анахайм Дакс» — 3:2. Форвард хозяев Матвей Мичков отдал голевой пас на победную шайбу. Также результативную передачу в свой актив записал защитник «Дакс» Павел Минтюков.

Таисия Орлова