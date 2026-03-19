В Ярославской области на рыбзаводе нашли нарушения

В Рыбинске директора рыбоперерабатывающего завода оштрафовали на 10 тыс. руб. за нарушения требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Как уточнили в управлении, в ходе совместной проверки с городской прокуратурой были выявлены нарушения на производстве. Так, в морозильных камерах лежало обезличенное сырье без сроков годности, на складе вяленая и копченая рыба в коробках хранилась в прямом контакте со стенами холодильной камеры. То же самое обнаружили и в морозильных камерах: рыба касалась стен.

«Совместная проверка показала, что юридическое лицо ООО "Приволжский", занимающееся переработкой рыбы, игнорировало требования Технических регламентов Таможенного союза»,— сообщили в управлении.

Такие нарушения создают угрозу качеству и безопасности продукции, а также могут привести к ее порче, развитию патогенной микрофлоры и, как следствие, к потенциальному риску для здоровья потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Алла Чижова