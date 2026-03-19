Мэр Лондона зовет Британию обратно в Евросоюз

Видный член британской Лейбористской партии, мэр Лондона Садик Хан призвал правящую партию сделать к следующим парламентским выборам ставку на возвращение страны в Евросоюз. В качестве обоснования целесообразности такого шага политик указал на плачевную экономическую ситуацию, в которой Британия оказалась после выхода из блока в 2021 году, а также на фактор непредсказуемости Дональда Трампа. То, что «Брексит» нанес стране немалый экономический урон, открыто признают и в правительстве, однако там пока предпочитают не выходить за рамки перезагрузки отношений с ЕС, отвергая необходимость возврата как к таможенному союзу, так и к единому европейскому рынку.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Садик Хан

Заявление мэра британской столицы прозвучало в интервью итальянской La Repubblica вечером 18 марта: Садик Хан призвал лейбористов подойти к следующим всеобщим выборам (они намечены на 2029 год) с обещанием вернуться в ЕС. Видный член Лейбористской партии, он не раз открыто ратовал за вступление в таможенный союз и единый рынок ЕС, однако выступить за возвращение Великобритании полноправного членства в ЕС, решился впервые.

«Мы, как Лейбористская партия, должны бороться на следующих всеобщих выборах с четким программным обещанием. Голосование за лейбористов означает наше возвращение в Европейский союз. Я думаю, что это неизбежно»,— сказал Садик Хан итальянскому изданию.

И тут же привел доводы в пользу своей инициативы. По словам мэра Лондона, если бы не «Брексит», экономика одной только столицы не просела бы на £30 млрд, занятость не сократилась бы на 230 тыс. рабочих мест, а средняя лондонская семья не потеряла бы около £3,5 тыс. годового дохода. Садик Хан сослался на последние исследования Национального института экономических и социальных исследований и компании Goldman Sachs, которые, по его словам, свидетельствуют: экономика Великобритании выросла бы еще на 10%, если бы страна не вышла из ЕС.

В последнее же время, по мысли мэра, возвращение в ЕС стало чуть ли не императивом из-за экономической нестабильности, вызванной действиями президента США Дональда Трампа.

«Президент Трамп вводит пошлины как для друзей, так и для врагов, создавая огромную экономическую неопределенность, которую не предвидели на последних всеобщих выборах… Америка с Израилем вовлечены в войну с Ираном, что вызывает огромную дополнительную экономическую неопределенность, влияет на цены на нефть, влияет на стоимость жизни. Бог знает, какова стратегия выхода президента Трампа, каков его конечный результат»,— расписал факторы риска Садик Хан. И резюмировал, что на фоне такой «волатильности» со стороны лидера крупнейшей экономики мира «мы должны однозначно говорить о преимуществах Европейского союза».

Лондонский градоначальник оказался далеко не одинок в своем мнении. За считаные часы до него в пользу возвращения Соединенного Королевства в ЕС высказался и лидер Партии зеленых Зак Полански. 18 марта в своей программной речи он также раскритиковал последствия «Брексита» («Выход из ЕС стал сокрушительным ударом по и без того слабой экономике») и заявил, что Великобритания должна вновь присоединиться к блоку: «Да, я хочу, чтобы мы вновь вступили в Европейский союз».

При этом он оговорился, что более реалистичным для страны — или своего рода программой-минимум — стало бы возвращение Великобритании в таможенный союз.

Из-за опросов, демонстрирующих, что все больше британцев считает выход Великобритании из ЕС ошибкой, правительство премьера Кира Стармера с момента прихода к власти взяло курс на «перезагрузку» отношений Лондона со странами ЕС и блоком в целом.

Однако, как заметила на этой неделе канцлер британского казначейства Рейчел Ривз, правительство не пытается «повернуть время вспять» в вопросе «Брексита», а стремится построить «новые и стабильные будущие отношения» с Брюсселем. Это, по ее мысли, включает стремление властей в большей степени следовать правилам ЕС, чтобы стимулировать торговлю и снизить цены, но не означает намерений присоединяться ни к таможенному союзу, ни к единому рынку ЕС. Так что призыв Садика Хана вышел далеко за рамки политической позиции правительства и его собственной партии.

И в ЕС нашлись страны, которые не прочь хотя бы частично вернуть Великобританию в лоно союза. «Давайте скажем нашим британским друзьям, что, если они будут готовы вернуться в единый рынок со всеми сопутствующими привилегиями и обязанностями, их встретят с распростертыми объятиями»,— заявил 17 марта на мероприятии в Берлине глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро — страны, которая занимала одну из самых жестких позиций по отношению к британцам в процессе их «развода» с ЕС.

17 марта на тему «Брексита», находясь на мероприятии в Лондоне, высказался и финский президент Александр Стубб. Назвав выход Британии из ЕС «не просто выстрелом в ногу, а ампутацией ноги без медицинских показаний», глава Финляндии заявил, что Европе «очень не хватает» британцев.

«Нам нужен голос Великобритании в Европе… Наверное, мне следует выразить свое мнение о том, что вам потребовалось семь лет, чтобы договориться о выходе из ЕС, вам потребуется семь лет, чтобы пожалеть об этом, и еще семь лет, чтобы вернуться. Надеюсь»,— отметил господин Стубб.

Наталия Портякова