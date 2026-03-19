Ставропольские ученые запустили проект по выходу туризма на Кавказе из тупика

Ученые Северо-Кавказского федерального университета под руководством доктора географических наук профессора Виталия Белозерова разрабатывают стратегию устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа через туризм, сообщили в СКФУ.

Фото: пресс-служба СКФУ

Проект реализуется на грант Российского научного фонда и фокусируется на борьбе с оттоком населения и создании рабочих мест. Команда создаёт комплексную методику анализа процессов в регионе, чтобы активизировать туристическую деятельность без ущерба природе и местным жителям.

Горные районы Северного Кавказа обладают уникальным потенциалом: величественные вершины, минеральные источники и памятники природы, такие как объекты ЮНЕСКО в Дербенте. Горнолыжные курорты Архыза предлагают трассы для всех категорий отдыхающих и не уступают европейским аналогам. Однако регион не реализует этот потенциал из-за высокой безработицы, слабой инфраструктуры и ограниченного доступа к социальным услугам, что провоцирует отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Виталий Белозеров подчеркивает парадокс местного туризма: в республиках СКФО высокий процент предпринимателей занимается этой сферой, но доходы остаются низкими. Стихийный бизнес часто приводит к разорению владельцев, ущербу экологии и негативу для жителей. Ученые уделяют внимание готовности местных к туризму, изучают их отношение через опросы и анализируют публикации в соцсетях о путешествиях по Кавказу.

Команда применяет научный подход: создает геоинформационную систему мониторинга, базу данных и карты для отслеживания влияния туризма на социально-экономику. Они используют big data из открытых картографических сервисов, чтобы оценить привлекательность объектов и качество инфраструктуры. Туризм стимулирует смежные отрасли — строительство отелей, турбаз, гостевых домов, торговлю и малый бизнес, что напрямую повышает доходы и удерживает население.

Итог проекта — атласная информационная система (АИС) «Социально-экономическое развитие туризма в горных территориях Северного Кавказа». Этот инструмент поможет властям, бизнесу и учёным принимать решения: определять места для дорог и гостиниц, оценивать эффективность инвестиций. Белозеров уверен, что новые рабочие места решат проблему оттока молодёжи и поднимут уровень жизни в аулах.

По стратегии развития СКФО до 2030 года регион фокусируется на рекреационном потенциале, включая запасы минеральных вод в 9 раз выше используемых. В 2021–2025 годах власти запустили ключевые проекты по инфраструктуре и инвестициям, что усиливает актуальность работы СКФУ.

