Блок «В» центра коллективного пользования построит компания из Красноярска

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» заключило контракт на строительство блока «В» здания №1 центра коллективного пользования (ЦКП) с красноярской компанией ООО «Реалстрой». Как следует из протокола подведения итогов электронного аукциона, на участие в закупке поступила лишь одна заявка. Компания получила контракт по его начальной стоимости 1,53 млрд руб., средства будут выделены из бюджета Новосибирской области. Работы должны быть выполнены за 716 дней с даты начала исполнения контракта.

Блок «В» - часть здания №1, его площадь - 11,7 тыс. кв. м. Застройщик ранее выиграл подряд стоимостью 2,5 млрд руб. на возведение блоков «А» и «Б» площадью 16,9 тыс. кв. м. Общая площадь 12-этажного здания составит 28,6 тыс. кв. м. Проект является частью масштабного развития территории новосибирского технопарка. В здании будут предусмотрены арендные площади для резидентов Академпарка – высокотехнологичных компаний, общественные пространства и точки общественного питания, а также производственный бизнес-инкубатор. Кроме того, здесь расположится «Фабрика научного кино» — уникальный съемочный павильон.

В целом проект новой очереди технопарка площадью 6,7 га, прилегающей к действующим зданиям, предусматривает строительство пяти производственных зданий для размещения резидентов общей площадью 73,7 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций оценивается на уровне 8 млрд руб. (в т.ч. около 3 млрд руб. бюджетных инвестиций на создание инженерной и производственной инфраструктуры).

ООО «Реалстрой» зарегистрировано в Красноярске в августе 2003 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Предприятие принадлежит Кудрату Гаджимахадову. Согласно данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2024 год составила 502 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб. С компанией заключено четыре госконтракта на общую сумму 3,109 млрд руб.

Лолита Белова