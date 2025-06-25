Астраханцы проголосовали за благоустройство набережной реки Кутум

Минстрой РФ раскрыл итоги V Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, в том числе в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Голосование началось 21 апреля, а завершилось 12 июня. В текущем году к нему присоединились более 16,6 млн человек.

В Астрахани в рамках голосования победила набережная реки Кутум, которая простирается от ул. Магнитогорская до ул. Студенческая. Благоустройством этого объекта по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» займутся в 2026 году. За него отдали голоса порядка 25 тыс. астраханцев.

Павел Фролов