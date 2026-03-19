Продажи новостроек на Вторчермете выросли в четыре раза с 2022 года

Вторчермет возглавил рейтинг районов Екатеринбурга по росту числа новостроек с 2022 года, следует из аналитики «Авито Недвижимости». За четыре года число продаж новостроек выросло на 320%.

Второе место занял Втузгородок (2,4 раза), третье — Юго-Западный район (2,2 раза). В топ-5 по росту вошли также Академический (+59%) и Пионерский (+32%) районы. Снижение продаж показали три района: Широкая речка (-25%), Автовокзал (-22%), Уктус (-2%).

Наибольшее количество договоров долевого участия (ДДУ) в 2025 году было заключено в Академическом районе — 5,5 тыс. договоров. Второе место занял Уктус (2 тыс.). Выше среднего продажи в Юго-Западном районе (1,9 тыс.), на ВИЗе (1,7 тыс.). В остальных районах Екатеринбурга количество ДДУ за год составило 1,1-1,2 тыс., на Вторчермете — 1 тыс.

В компании пояснили, что рост сделок связан с активной застройкой квартала Южная Ботаника на Вторчермете. С 2022 года число проектов там выросло с трех до 16.

Напомним, в проект комплексного развития территории (КРТ) на ул. Мусоргского на Вторчермете планируют вложить 13,2 млрд руб. На площадке появится более 100 тыс. кв. м жилья и детский сад, реализацией займется компания «Практика».

Анна Капустина