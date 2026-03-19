В Дагестане возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарных норм на хлебозаводе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарных и строительных норм хлебозаводом в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Согласно версии следствия, предприятие производило продукцию массового потребления, нарушая санитарные и строительные нормы, чем ущемило права жителей на благоприятную окружающую среду.
Следователи устанавливают все обстоятельства дела и формируют доказательную базу. Расследование продолжается.