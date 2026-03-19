Премьер Бельгии назвал условия восстановления отношений между Европой и Россией

Контакты между Европой и Россией можно восстановить лишь в условиях прочного мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе.

Фото: Yves Herman / Reuters

«Нормализация отношений с Россией, о которой я говорил, относится к гипотезе, что заключено мирное соглашение»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он также указал, что Бельгия собирается продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

Ранее Барт де Вевер призвал власти ЕС получить мандат от стран-членов на ведение переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он предупредил, что в случае отсутствия Европы за столом переговоров велика вероятность заключения сделки, которая не будет выгодна для сообщества. Комментируя предложение бельгийского премьера, официальный представитель МИД России Мария Захарова пришла к выводу, что «здравомыслие существует».

Анастасия Домбицкая