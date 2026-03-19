Член СПЧ Меркачева в следующий раз попросит Путина помиловать инвалидов

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что в следующий раз попросит главу государства Владимира Путина о помиловании инвалидов и тяжелобольных.

«Если в принципе у меня случится оказия увидеть где-то президента, то первое, что сделаю, — буду подавать списки (о помиловании инвалидов.—“Ъ”)»,— рассказала госпожа Меркачева ТАСС. Она добавила, что в эту категорию входит достаточно много людей.

По словам Евы Меркачевой, ее просьбы касались бы тех, кто осужден не за тяжкие преступления. Много онкобольных и людей с ограниченными возможностями оказались в тюрьме за экономические преступления, уточнила член СПЧ.

17 марта Владимир Путин помиловал 23 осужденных женщин — родственниц участников боевых действий на Украине. Об их освобождении Ева Меркачева просила президента в декабре 2025 года. На заседании член СПЧ назвала категории тех, кого могли бы помиловать,— инвалиды, впервые осужденные за нетяжкие преступления женщины с детьми.