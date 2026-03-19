Walmart применит ИИ-алгоритмы для динамического ценообразования

Как сообщила Financial Times, крупнейшая в США и мире розничная сеть Walmart получила патенты, которые позволят использовать ИИ-алгоритмы для выставления цен на товары.

В полученном в январе патенте говорится, что «система позволяет осуществлять динамическое и автоматическое обновление цен на товары». Это, в частности, может быть использовано для формирования скидок в интернет-продажах, которые только в прошлом году у Walmart составили $150 млрд. Также сообщается, что на прошлой неделе компания получила еще один патент — на использование машинного обучения для прогнозирования спроса и рекомендации цен на товары.

По данным FT, Walmart получила к 2026 году почти 50 патентов США, что подчеркивает растущее внимание розничного гиганта к инвестициям в новые технологии. Активное использование ИИ для динамического ценообразования уже привлекло внимание властей в некоторых штатах страны. Законодатели Мэриленда, Пенсильвании и Миннесоты разработали законопроекты о запрете или ограничении «динамического ценообразования» на продукты питания и потребительские товары, из-за которого цены слишком часто колеблются в зависимости от спроса и предложения.

Евгений Хвостик