Путин присвоил госнаграды победителям Паралимпиады в Италии

Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы победителей зимних Паралимпийских игр в Италии. Это следует из соответствующего указа главы государства.

За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность были награждены Анастасия Багиян, Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Иван Голубков, а также спортсмен-ведущий Сергей Синякин. На Паралимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В медальном зачете российская команда, состоявшая из шести человек, заняла третье место.

Также президент наградил орденом Александра Невского старшего тренера паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирину Громову. Тренеры Александр Назаров и Алексей Турбин были удостоены орденом Дружбы. Алексей Кобелев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что встретится с паралимпийцами 19 марта. Также он назвал подвигом успех российских спортсменов на Играх.

