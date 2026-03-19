Вице-губернатор Кубани уволился спустя пять месяцев и перейдет на работу в ВГТРК

Заместитель главы Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко покинул должность в связи с переходом на руководящую должность в Москве, сообщила пресс-служба администрации региона. Бывший кубанский чиновник будет работать в главном государственном медиахолдинге России, отметили в администрации. По данным «Ъ», речь идет о ВГТРК.

Александр Руденко проработал в должности вице-губернатора менее пяти месяцев, с 28 октября 2025 года. Его предшественница Анна Минькова ушла в отставку по собственному желанию. В январе 2026 года она была задержана по подозрению в мошенничестве и сейчас находится под домашним арестом.

Карьера Александра Руденко связана со структурами ВГТРК: он работал корреспондентом и руководителем структуры ГТРК «Кубань» – краснодарского филиала ВГТРК, с 2020 года возглавлял корреспондентский пункт в Краснодаре корсети ВГТРК. С 2024 года – директор краевого ГУП «Телерадиокомпания «НТК» (затем – ООО «Медиагруппа «Кубань 24»).

Анна Перова, Краснодар