Вице-губернатор Кубани Александр Руденко покинул должность

Александр Руденко покинул пост заместителя губернатора Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Кадровое решение связано с переходом чиновника на новую руководящую должность в одном из государственных медиахолдингов федерального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации края уточнили, что на посту вице-губернатора Александр Руденко курировал широкий блок социальных направлений. В его ведении находилась деятельность профильных министерств и ведомств, включая образование и науку, здравоохранение, культуру, а также сферу труда и социального развития. Кроме того, он отвечал за работу департаментов информационной и молодежной политики, а также управления записи актов гражданского состояния.

Александр Руденко занимал должность заместителя губернатора с конца октября 2025 года. Его назначение было связано с усилением социального блока регионального правительства, а также координацией взаимодействия между ключевыми ведомствами, работающими с населением.

Профессиональная карьера господина Руденко связана с медиасферой. Он родился 10 августа 1983 года, окончил факультет журналистики Кубанского государственного университета. С 2005 года работал в системе регионального телевещания, занимая различные должности в ГТРК «Кубань» как в Сочи, так и в Краснодаре. В последующие годы продолжил развитие в медиаиндустрии, став в 2021 году заместителем руководителя медиагруппы «Кубань 24», а затем ее директором.

Переход Александра Руденко на новую должность в федеральной медиаструктуре стал продолжением его профессионального пути в сфере информационной политики и медиауправления. Власти региона не уточняют, кто займет освободившуюся должность вице-губернатора и какие кадровые решения последуют в социальном блоке администрации края.

Мария Удовик