Продажи Apple в Китае в начале 2026 года выросли на 23%

В первые девять недель 2026 года продажи смартфонов Apple в Китае увеличились на 23%. Такие подсчеты опубликовала исследовательская компания Counterpoint. При этом Apple стала исключением среди остальных производителей — в целом продажи смартфонов в Китае за этот период снизились на 4%.

Аналитики связывают снижение продаж на китайском рынке в первую очередь с дефицитом чипов из-за резкого роста спроса на чипы для систем с ИИ. Это ведет к росту цен гаджетов и особенно сильно сказывается на производителях бюджетных устройств. «Стоимость чипов памяти, скорее всего, продолжит расти в течение всего 2026 года, вынуждая производителей смартфонов идти на сложные компромиссы между затратами, рентабельностью и целями по поставкам»,— отмечают аналитики Counterpoint.

Ранее исследовательская компания IDC представила прогноз о сокращении мирового рынка смартфонов на 13% в текущем году. В IDC отмечали, что дефицит чипов сильнее всего ударит по бюджетным гаджетам и что рынок смартфонов с ценой до $100 надолго станет нерентабельным.

